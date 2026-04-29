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Monza, saluta Domanico: risolto il contratto del giovane difensore
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Saverio Domanico non è più un giocatore del Monza. Il giovane difensore ha risolto il proprio contratto con il Monza, di seguito la nota del club:
"AC Monza e il calciatore Saverio Domanico comunicano di aver risolto amichevolmente tutte le questioni tra loro insorte.
AC Monza augura al giovane calciatore una brillante carriera con l'auspicio un giorno di poterlo rivedere nelle fila della Società brianzola."
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