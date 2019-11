© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Intervistato da TuttoC.com Luigi Pavarese, direttore tecnico dimissionario del Rieti, ha parlato di quanto sta accadendo in casa laziale spiegando di non credere al ritorno di Curci alla guida della società: “Mi dispiace per i ragazzi e spero che si possa trovare la giusta quadratura perché la città e i tifosi meritano di meglio. Ero arrivato con grande carica, per mettere a disposizione la mia esperienza, però quando è venuta meno la mia credibilità ho deciso di chiudere subito. L’AIC e i giocatori hanno deciso di tenere un certa posizione, con lo sciopero all’orizzonte, anche per dare risalto alla vicenda. - conclude Pavarese – Futuro? Non credo che il precedente proprietario, Riccardo Curci, possa riprendere la società e nessuno aveva manifestato interesse ad acquisirla."