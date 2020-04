Piacenza, Pergreffi: "Taglio stipendi? Spero si tenga conto delle differenze fra Serie A e Serie C"

Il difensore del Piacenza Antonio Pergreffi ha parlato al quotidiano Libertà della possibilità di tagliarsi lo stipendio a causa dell'emergenza Coronavirus che ha bloccato i campionati: “A Bergamo come a Piacenza il virus ha colpito duro, viviamo una situazione drammatica che ci ha completamente stravolti. Per riprendere l'attività i tempi si stanno allungando, si parla di maggio, ma poi il tempo non sarebbe tantissimo e bisogna aspettare comunque l'evoluzione del contagio. - continua Pergreffi – Stipendi? Mi auguro si tenga conto del fatto che un giocatore di Serie C non guadagna quanto uno di Serie A. A noi lo stipendio serve per mantenere le famiglie, non per comprare auto di lusso".