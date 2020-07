Play off Serie C, le formazioni di Ternana-Avellino: Vantaggiato out, c'è l'ex Albadoro

Fabio Gallo punta sul tandem Ferrante-Partipilo in avanti lasciando Vantaggiato inizialmente in panchina. Dietro le punte agisce Defendi con Salzano in cabina di regia. In difesa Parodi e Mammarella esterni con Diakite affiancato da Bergamelli. Capuano risponde con Albadoro preferito a Pozzebon al fianco di Micovschi. Centrocampo a cinque con Celjak e Parisi esterni e Garofalo in cabina di regia. Partono dalla panchina Di Paolantonio e Morero.

Queste le formazioni di Ternana-Avellino, gara valida per il primo turno dei play off di Serie C.

Ternana (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Diakite, Bergamelli, Mammarella; Paghera, Salzano, Verna; Defendi; Ferrante, Partipilo. Allenatore: Gallo.

Avellino (3-5-2): Tonti; Illanes, Laezza, Bertolo; Celjak, De Marco, Garofalo, Izzillo, Parisi; Micovschi, Albadoro. Allenatore: Capuano.