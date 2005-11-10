Renate in crisi, parla l'ex Foschi: "Dare la colpa solo all'allenatore mi sembra eccessivo"

Ultimo posto in classifica con soli 4 punti arrivati in 10 gare, zero vittorie e sei sconfitte: un momento decisamente non semplice per il Renate, che dopo il terzo posto della passata stagione si trova ora fanalino di coda del Girone A di Serie C. A poco è servito il cambio in panchina, al momento Simone Banchieri non ha invertito la tendenza.

Del momento delle pantere, nel corso della mattinata radiofonica di TuttoMercatoWeb.com, ha parlato l'ex tecnico Luciano Foschi, proprio l'autore di quel prima citato terzo posto: "Semplificare tutto, dando la colpa solo all'allenatore mi sembra eccessivo: quando le cose vanno male la responsabilità è di tutti, qualche cosa che non quadrava c'era anche prima, ma forse non ce ne siamo accorti perché i risultati dicevano ben altro, con me ha parlato di quinto posto il primo anno, terzo posto il secondo, semifinale in Coppa Italia. Logico che dovevano far pensare a qualcosa di completamente diverso, purtroppo così non è, ma bisogna essere bravi a capire in fretta dove intervenire, perché poi il campionato va avanti, le giornate passano ed essere ultimi in classifica diventa poi pesante".

Una nota di speranza, però, arriva: "I lombardi sono l'unica squadra tra i professionisti a non aver ancora mai vinto, è un dato preoccupante, però ci sono ancora tempo e margine per recuperare".