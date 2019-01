© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Le prime parole in bianconero del difensore Ivan Pedrelli: “In testa alla classifica è ancora tutto indeciso, ci sono tante partite da recuperare, fino a marzo non credo si possa dire niente. Bisogna stare sul pezzo e cercare di fare più punti possibile. Sono un terzino, posso giocare sia a destra che a sinistra, e posso adattarmi anche nel ruolo di mezzala. Il Siena? Avendoci giocato contro lo scorso anno sapevo che è una squadra a cui piacere giocare molto la palla, ed è stato un aspetto importante, e poi lottare per un obiettivo ambizioso è sempre bello, c’ho messo mezzo secondo a decidere. Non mi interessa la categoria, mi interessano il progetto tecnico e l’obiettivo che si vuole raggiungere”.