Serie C, Zola: “È fondamentale dare fiducia ai ragazzi”

A margine del convegno "Il futuro in gioco" organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND) ha preso la parola anche Gianfranco Zola, vicepresidente della Serie C. Ecco le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com:

"La riforma nasce da un confronto iniziale con Matteo Marani e dalla comune consapevolezza della necessità di intervenire sul settore giovanile. Partendo dalla mia esperienza personale, so bene che in passato i talenti calcistici crescevano spontaneamente per strada; tuttavia, poiché le condizioni sociali sono profondamente cambiate rispetto a vent'anni fa, quel modello non esiste più ed è diventato indispensabile strutturare un sistema che aiuti i club a investire concretamente sui giovani, sulle strutture e sugli allenatori.

L'obiettivo principale della nostra riforma è proprio quello di supportare finanziariamente le società affinché dedichino risorse adeguate al vivaio. Vogliamo superare le criticità del passato, in cui i giovani ricevevano lo stesso trattamento a prescindere dal contesto, per favorire una crescita qualitativa vera. Ricordando i miei inizi a diciassette anni nella Nuorese in Serie C2, so quanto sia cruciale il passaggio al professionismo: per questo motivo è fondamentale dare fiducia ai ragazzi, accettando i loro errori come una tappa fondamentale del percorso di apprendimento, dando il giusto tempo anche a chi arriva a maturare più tardi.

Ritengo che il calcio di base rivesta una grandissima valenza sociale ed educativa prima ancora che agonistica. L'intento del nostro lavoro non è soltanto quello di formare futuri campioni per il professionismo, ma soprattutto di garantire a tutti i ragazzi un percorso sano che possa aiutarli a crescere, nello sport e nella vita".