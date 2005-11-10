Gianfranco Zola, vicepresidente della Lega Pro e coordinatore per i progetti delle attività giovanili del Club Italia, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica per raccontare il nuovo disegno assegnato da Giovanni Malagò - in corsa per le elezioni contro Adriano Galliani - tracciato per favorire i giovani azzurri. "Si chiamerà Azzurro futuro", ha esordito l'ex attaccante di Chelsea e Napoli, tra le altre.

Alla base di tutto

"Ci sarà un protocollo di lavoro per i ragazzi dai 5 ai 14 anni, con cui si agirà in modo uniforme, per favorire il loro sviluppo tecnico. Il piano unirà le competenze di tutte le componenti federali, dal settore tecnico al Club Italia, passando dal settore giovanile scolastico alla Lega Dilettanti. Arriveranno professionisti dall'esterno che ci aiuteranno. Per produrre un documento che verrà divulgato a tutti i settori giovanili". Le fasce d'età saranno precise e raggrupperanno "5-7 anni, 8-10, 10-12 e 12-14", ha spiegato Zola.

Obiettivo e inizio

Idee, concretezza e l'obiettivo di valorizzare il movimento "green" del calcio italiano. "Il concetto è alzare il livello degli istruttori e delle proposte che fanno ai ragazzi. L'obiettivo è concentrarsi sul singolo, sviluppare le individualità e la fantasia", sulla falsariga della scuola spagnola. Ma quando partirà? "Inizieremo a gennaio con un progetto pilota, che verrà sperimentato nelle giovanili dei club di Lega Pro. Sarà una sorta di campo pratica, per vedere cosa possiamo fare meglio. Poi lo diffonderemo a livello nazionale".