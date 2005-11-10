"Roberto è bravo e coraggioso nelle convocazioni, ma va aiutato". Parola di Gianfranco Zola, vicepresidente della Lega Pro e coordinatore per i progetti delle attività giovanili del Club Italia, nell'intervista rilasciata a La Repubblica. L'attuale ct della Nazionale Azzurra necessita di supporto nell'inseguimento di una filosofia improntata alla scoperta e valorizzazione di giovani talenti. "Con lui si intravede qualcosa: buone prestazioni, talenti interessanti che possono crescere", ha sottolineato l'ex attaccante del Chelsea. "Ma oggi ci sono realtà tecnicamente più avanti. La differenza con il Belgio l'hanno fatta due-tre giocatori. Dobbiamo tornare a produrre pure noi elementi in grado di eccellere".

Riecco la Serie A

Torna il campionato, si riparte dalla 12esima giornata, Zola analizza la situazione. "La Lazio di Gattuso? Quella di Rino è una bellissima storia. Sta dimostrando di non essere solo grinta, ma anche gioco. Sta facendo grandi cose, tutto meritato. E nulla cambierebbe seppure dovesse rallentare un po’". Poi si è soffermato sul Como: "Ormai è una realtà, non una favola. Conosco l'intelligenza di Fabregas. E poi c'è Nico Paz: è come un vecchio numero 10, per certi aspetti mi rivedo in lui".

Due big sbandate

Infine, per completare l'analisi ad ampio spettro, Zola ha fornito un punto di vista personale su Napoli e Juventus singhiozzanti: "Il Napoli pensavo potesse lottare per lo scudetto. Allegri ha un grosso lavoro da fare. Nella Juve vedo idee, a volte manca la giusta esecuzione. Ma non si può dire giochi male".