tmw Livorno, mercato in stand-by in attesa di schiarite sul fronte societario: la situazione

Sarà un fine settimana caldo in quel di Livorno. Entro l'inizio della prossima settimana, infatti, è attesa una schiarita sul fronte societario che potrebbe poi portare anche risvolti importanti in chiave mercato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com ci sono alcuni giocatori in attesa delle novità dalla proprietà labronica prima ultimare il loro trasferimento. Fra questi spiccano i nomi di Andrea Mazzarani, centrocampista ex del Catania, il portiere Richard Marcone e il difensore Andrea Maestrelli proveniente dall'Arezzo.