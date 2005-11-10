Ufficiale Torres, c'è il rinnovo per Liviero: l'esterno ha firmato un biennale

"La Torres comunica il rinnovo biennale di Matteo Liviero. L’esterno sinistro classe 1993 veste la maglia rossoblù dalla stagione 2022-23 e ha totalizzato con la nostra società 92 presenze a cui vanno aggiunti 4 gol e ben 18 assist. Liviero firma un contratto che lo legherà al Club fino al 2028".

Con questa nota il club sardo ha ufficializzato il rinnovo dell'esterno mancino arrivato nel 2022 dall'Imolese. Con la maglia rossoblù in questo quadriennio il giocatore ha collezionato 92 presenze con quattro gol e 18 assist.