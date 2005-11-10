Trento, Kassama torna a Feltre da avversario: "Che emozione! Verranno anche i parenti"

Partita speciale per Sheriff Kassama, che con il Trento affronterà in trasferta la Dolomiti Bellunesi. Per il difensore sarà la prima volta a Feltre da avversario, proprio nella città in cui è nato e ha mosso i primi passi nel calcio fino al debutto in Serie D nella stagione 2020/21. Intervistato dal Corriere del Trentino, Kassama ha raccontato: "Tornare da avversario sarà emozionante, soprattutto perché verranno a vedermi alcuni parenti che non mi hanno mai seguito dal vivo".

Kassama: "Vogliamo puntare in alto"

Alle emozioni personali si affiancano gli obiettivi di un Trento ancora alla ricerca del primo successo lontano da casa. Kassama non nasconde le ambizioni della squadra: "Noi, però, cerchiamo la prima vittoria in trasferta ed è un obiettivo sul quale stiamo lavorando. Vogliamo puntare in alto, si è creato un bel gruppo e dobbiamo riuscire ad esprimere tutto il nostro potenziale".