Juve Stabia, confermato il mancato riscatto di Kassama: tornerà al Trento in Serie C
Come emerso nei giorni scorsi la Juve Stabia ha deciso di non riscattare il cartellino del difensore Kassama, classe 2004 arrivato a gennaio dopo sei mesi di prestito al Bari, dal Trento. Il club campano, che ha recentemente cambiato proprietà, ha deciso di non investire i 400mila euro previsti dall'accordo di prestito col giocatore che dunque tornerà al club trentino. Questa la nota di conferma delle Vespe:
"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, a partire dal 30 giugno, si concluderà il prestito del difensore Sheriff Kassama, che farà rientro all’A.C. Trento
Arrivato a Castellammare nel mercato invernale, Kassama ha collezionato 4 presenze per un totale di 182 minuti disputati.
La società gialloblù desidera esprimere il proprio ringraziamento a Sheriff per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento ai colori gialloblù durante la stagione, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della sua carriera professionale".