Juve Stabia, Kassama: "Club ambizioso. Abate? Ha concetti difficili ma utilissimi"

Oltre a Manuel Ricciardi, oggi in casa Juve Stabia è stata la volta anche di Sheriff Kassama, difensore centrale classe 2004 approdato al 'Menti' dal Trento, di presentarsi alla sua nuova realtà.

“Sono molto contento di essere qua - riporta ViviCentro -. La città e il tifo sono spettacolari. Mi ha sorpreso molto il modo di lavorare, che è poi il segreto dei tanti risultati ottenuti nel tempo. Ho visto che il direttore ha preso tanti giocatori giovani che poi nel tempo sono migliorati. È una società con tanta ambizione".

Sul suo ruolo in campo, poi, spiega: “Penso di poter fare bene il braccetto perché posso aggiungere velocità alla linea difensiva. Devo migliorare tanto, perché i concetti che chiede il mister sono difficili ma utilissimi, è un lavoro più cognitivo che puramente tecnico. La prima cosa che deve fare un difensore è difendere. Il mister sta cercando di improntare questa cosa, chiedendoci di rimanere concentrati per 90 minuti e curando molto la linea e le marcature in area”.

Sulle prime sensazioni vissute a Castellammare di Stabia, invece, racconta: "I compagni e lo staff mi hanno fatto sentire a mio agio fin da subito. Non ho trovato difficoltà a integrarmi: sono tutti bravi ragazzi, a cui puoi chiedere consigli. È questa la parte fondamentale su cui formare una squadra vincente.“