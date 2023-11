ufficiale Alessandria, Corda licenziato ed esonerato da ogni incarico ricoperto nel club

Come se non bastasse una classifica deficitaria e un punto di penalità ormai prossimo, in casa Alessandria arriva anche il licenziamento e l'esonero con effetto immediato, da ogni incarico ricoperto nel club, di Ninni Corda. A renderlo noto, il club, a seguito delle vicende giudiziarie che stanno riguardando il dirigente, inserito nel registro degli indagati della Procura di Brescia con l'accusa di usura (situazione smentita dall'avvocato dello stesso Corda, ma sul quale la giustizia deve ancora far luce).

Questa la nota a firma del presidente Enea Benedetto:

"Gent.mo Sig. Ninni CORDA

Con la presente Le comunico che da elementi emersi dai media nazionali relativi a fatti di estrema gravità, quantunque non spetti a me giudicarne il merito, come Presidente dell'US Alessandria Calcio 1912 srl come atto dovuto e per giusta causa mi trovo costretto a licenziarLa e ad esonerarLa con effetto immediato da ogni incarico.

Considerati inoltre i suoi ultimi comportamenti si è interrotto altresì il rapporto fiduciario con la Società che rappresento, pertanto la sua figura non è più necessaria all'US Alessandria Calcio 1912 S.r.l. pertanto, anche in considerazione dell'elevato costo del suo contratto, Le devo comunicare la risoluzione del rapporto lavorativo per giusta causa".