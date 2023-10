ufficiale Fiorenzuola, si cambia. Esonerato Bonatti, in panchina il duo Turrini-Guglieri

È con una nota ufficiale che il Fiorenzuola "comunica di aver sollevato Andrea Bonatti dall’incarico di Allenatore della Prima Squadra. La società ringrazia il Sig. Bonatti per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata e gli augura le migliori fortune professionali per il proseguo della sua carriera.

U.S. Fiorenzuola comunica inoltre che da oggi la guida tecnica della Prima Squadra è affidata a Francesco Turrini (già allenatore della Primavera) supportato dal vice allenatore Ettore Guglieri".

Per il tecnico, ex Juventus Next Gen, è stata fatale la pesante sconfitta casalinga contro il Legnago, che si è imposto per 0-2 sui rossoneri.