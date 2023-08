ufficiale Nuovo colpo per il Novara. Tesserato il difensore Caradonna fino al 2024

"La Società Novara Football Club è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo per il tesseramento, fino a giugno 2024, di Lorenzo Caradonna". Il comunicato poi prosegue: "Cresce nelle giovanili di Renate e Venezia, con i lagunari gioca dall’under 17 alla primavera, arrivando ad allenarsi con la prima squadra, con cui partecipa ad una gara di playout di Serie B. Poi le esperienze in Serie D con Villa Valle, Legnano e Fanfulla, dove cresce di anno in anno, guadagnandosi un posto da titolare e togliendosi la soddisfazione di qualche gol. Ricopre il ruolo di difensore centrale per diversi anni ma nelle ultime stagioni si ritaglia lo spazio giocando da terzino, dove diventa una certezza. Partito con la squadra già per il ritiro in Valle d’Aosta, ha convinto per costanza di rendimento sia il ds Di Battista che mister Buzzegoli ed ora fa parte a tutti gli effetti della rosa azzurra".