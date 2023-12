ufficiale Pineto, risoluzione consensuale con il giovane Ruggiero

vedi letture

Serie C

Oggi alle 16:58 Serie C

"Pineto Calcio comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il calciatore, classe 2004, Mattia Ruggiero. A Mattia auguriamo uno splendido futuro personale e professionale". Con questa nota il club abruzzese ha salutato l'esterno d'attacco che in questa stagione ha collezionato solo due presenze in Coppa Italia Serie C.