ufficiale Dalla Roma al Pineto, a titolo definitivo. Due giovani giallorossi per gli abruzzesi

vedi letture

Serie C

Oggi alle 16:19 Serie C

Due giovanissimi calciatori lasciano la Roma per ripartire dalla Serie C e lo fanno a titolo definitivo. Sono il centrocampista Alessandro Pellegrino e l'attaccante Mattia Ruggiero, di un anno più "anziano". Ecco il comunicato del Pineto, società che li ha tesserati:

"Pineto calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo su base pluriennale le prestazioni sportive dei calciatori Alessandro Pellegrino (2005) e Mattia Ruggiero (2004) dall’AS Roma.

Quattro anni di contratto per Pellegrino: il centrocampista in forza alla formazione Primavera della Roma, ha già al suo attivo 10 presenze tra i professionisti; biennale invece per Ruggiero, attaccante che ha ben figurato con i pari età".