ufficiale Pistoiese, nuovo volto a centrocampo: arriva il ceco Folprecht

Prima esperienza italiana per il centrocampista ceco Zdenek Folprecht, volto nuovo della Pistoiese, club con il quale ha firmato un contratto valido fino a giugno.

A renderlo noto, la stessa società toscana, con il comunicato che di seguito riportiamo:

"La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di comunicare di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista ceco Zdenek Folprecht che ha sottoscritto un contratto fino al 30 Giugno 2022. Il giocatore, nato Kadno (Repubblica Ceca) il 7 gennaio 1991, era svincolato dalla fine del mese di gennaio.

La sua carriera è molto importante, potendo vantare rilevanti esperienze nei maggiori contesti internazionali. Il centrocampista è alla sua prima esperienza italiana. Vanta ben 321 presenze e 28 reti in competizioni professionistiche, di primo e secondo livello, 45 presenze e sei reti nelle rappresentative nazionali giovanili della Repubblica Ceca e 10 presenze in Europa League. Nella prima parte della corrente stagione ha militato nella formazione cipriota dell’Ethnikos, in Prima Divisione, collezionando 14 presenze condite da tre reti. In precedenza, sempre a Cipro, ha vestito le maglie dell’Ermis Aradippou e soprattutto del Pafos, in Prima Divisione, dove ha giocato per due stagioni e mezzo. Nel suo Paese ha militato nello Slovan Liberec in Prima Divisione per due stagioni e mezzo, con la cui maglia è stato schierato in Europa League. Inoltre ha vestito le maglie di: Viktoria Zizkov, Zbrojovka Brno e Sparta Praga B sempre in Seconda Divisione".