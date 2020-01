© foto di Federico Gaetano

La società U.S Città di Pontedera e il calciatore Daniele Mannini comunicano di aver maturato di comune accordo la decisione di interrompere il loro rapporto di collaborazione professionale. Ciò in virtù delle divergenze di vedute sul progetto sportivo e sulle reciproche aspettative future.

Nella giornata di venerdì sarà formalizzata la risoluzione del rapporto. La società e Daniele, con il rispetto e l’amicizia che ne ha contraddistinto il rapporto in queste ultime due stagioni sportive, si augurano reciprocamente le migliori fortune per il futuro prossimo