Mannini: "Ho sempre sperato di giocare nel Pisa. Per fortuna ci sono riuscito"

Compie 111 anni il Pisa, e di quello che è il club, ai microfoni di tuttopisa.com, ne ha parlato uno dei simboli, l'ex centrocampista nerazzurro Daniele Mannini. Dalla corsa sfrenata al salto sotto la Curva Nord dopo l’1-0 contro il Foggia nei playoff, queste le parole del classe '83: "L’emozione più grande? Tutte, dal primo all’ultimo giorno a Pisa ogni singola emozione. Dagli inizi, al ritorno per 6 mesi nel gennaio 2014, la vittoria del campionato, la retrocessione della stagione successiva ed anche l’ultimo anno in Serie C. Tutte valutate diversamente ma che, soprattutto a posteriori, valuto come esperienze importanti da un punto di vista personale. Credo di essere stato fortunato ad aver giocato nella squadra in cui ho sempre sperato di giocare e inoltre è anche quella con cui ho giocato di più in tutta la mia carriera"