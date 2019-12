© foto di Matteo Ferri

"L’US Avellino comunica che il Tribunale Federale Nazionale ha prosciolto la società per gli addebiti contestati al già tesserato Luigi Carbone.

La società ringrazia gli avvocati Eduardo Chiacchio e Gianpaolo Caló per l’ottimo risultato conseguito". Con questa nota la società irpina tira un sospiro di sollievo dopo essere finito al centro di un filone d'inchiesta per calcioscommesse. La Procura Federale aveva chiesto 6 mesi di squalifica e 5000 euro di multa a carico dell'ex dirigente biancoverde e di 5000 euro di multa per il club.