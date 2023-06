ufficiale Torres, confermato Andrea Colombino come direttore sportivo

La Torres comunica di aver riconfermato Andrea Colombino nel ruolo di direttore sportivo: per il sassarese si tratta della terza stagione consecutiva in forza alla Torres targata Abinsula. A lui - si legge in una nota ufficiale - un grosso in bocca al lupo in vista dello start della prossima stagione calcistica.

Una conferma attesa, che non ha certo rallentato l’azione sul mercato. La società infatti già da tempo si muove per apportare le giuste migliorie all’organico e - parallelamente - lavora sulla necessaria programmazione della prossima stagione di serie C.