ufficiale Virtus Francavilla, risolve Fracchiolla. Piena delega sul mercato ad Antonazzo

Come avevamo anticipato, si è chiusa dopo un solo anno l'avventura di Domenico Fracchiolla alla Virtus Francavilla: il direttore è ormai a un passo dal ritorno al Lecco, che deve solo ultimare i dettagli dell'accordo e poi ufficializzarlo. Al netto di ciò, però, è proprio il club calabrese a comunicare "di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto con il Direttore Generale Domenico Fracchiolla. La società ringrazia il direttore per il lavoro svolto e gli augura un grosso in bocca al lupo per il futuro".

Nel medesimo comunicato ufficiale viene poi precisato che "a partire dalla data odierna, il Direttore Sportivo Angelo Antonazzo avrà piena delega tecnica per tutte le operazioni di mercato".