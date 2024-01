Ufficiale Un arrivo e un addio in casa Fiorenzuola: dentro Bertozzi e fuori Beretta

Un arrivo e un addio in casa Fiorenzuola nella giornata odierna. Il club infatti ha annunciato il tesseramento di Riccardo Bertozzi, portiere classe ‘96, e la risoluzione del contratto del centrocampista classe 2001 Roberto Beretta. Di seguito le due note:

"U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver sottoscritto il contratto che la legherà alle prestazioni sportive del portiere Riccardo Bertozzi fino al 30/06/2024, attualmente svincolato.

Classe 1996, nato a Segrate (MI), Bertozzi è un portiere cresciuto nel settore giovanile del Parma Calcio; da lì una esperienza di 4 stagioni come dodicesimo uomo del Pro Piacenza, prima di arrivare al Piacenza Calcio nel 2019/2020 (dove colleziona 8 presenze tra Serie C e Coppa Italia Serie C).

Nella stagione seguente Bertozzi decide di scendere in Serie D accettando l'offerta della Folgore Caratese (con cui disputa 19 partite complessivamente), mentre nella stagione seguente firma per il Derthona, sempre in Serie D.

Nell'annata 2022/2023 Bertozzi viene ceduto nel mercato invernale dal Derthona alla Correggese, squadra con cui totalizza 22 presenze complessivamente.

A Riccardo il benvenuto in rossonero da parte di tutta la società U.S. Fiorenzuola 1922".

"U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver risolto l'accordo che la legava alle prestazioni sportive di Roberto Beretta, centrocampista classe 2001.

In stagione Beretta ha totalizzato 12 presenze con la maglia di U.S. Fiorenzuola, di cui 5 da titolare, impiegato sia come interno di centrocampo che come esterno di centrocampo.

A Roberto il ringraziamento da parte della società rossonera per i mesi passati in U.S. Fiorenzuola, con professionalità e dedizione, ed il migliore augurio sportivo e personale per il proseguo della sua carriera".