Union Brescia, Pasini incontra squadra e staff. All'orizzonte c'è la doppia sfida col Cittadella
Luca Bargellini
Momento delicato per l'Union Brescia di Eugenio Corini. Contro la Giana Erminio (oggi al 18° posto nel Girone A Di Serie C) la Leonessa ha incassato la prima sconfitta in stagione: ko, questo, pesante anche perché ha permesso al Trento di conquistare il secondo posto in classifica.
Per questo motivo nel pomeriggio di oggi, prima dell'allenamento presso il centro sportivo 'San Filippo', il presidente del club, Giuseppe Pasini ha voluto incontrare la squadra e tutto lo staff tecnico.
Un summit utile per cercare di ritrovare la giusta serenità in vista di una doppia sfida contro il Cittadella. Il calendario stagionale propone, infatti, un doppio confronto contro i veneti: sabato 24 per quanto riguarda l'undicesima giornata di campionato, mentre mercoledì per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C.