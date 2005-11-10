Ghirardi: "All'Union Brescia tanti galli, ma Pasini è la persona giusta per tenerci uniti"

Nel corso di un’intervista rilasciata a Teletutto l’imprenditore Tommaso Ghirardi ha parlato della decisione di entrare come socio, e sponsor, nel progetto Union Brescia guidato da Giuseppe Pasini che ha permesso alla città lombarda di avere una squadra fra i professionisti dopo l’esclusione della società presieduta da Massimo Cellino.

Le parole d’elogio a Pasini

“Beppe è la persona giusta per questa iniziativa. Ha un compito difficile, deve tenere unita questa società e deve coinvolgere gli imprenditori, che non sono persone facili. Il punto di partenza è stato ottimo, ora da grande imprenditore dovrà sempre più mantenere la coesione e cercare di portare la squadra in Serie A. - sono le parole di Ghirardi riferite al patron bresciano come riporta Lacasadic.it - Qui siamo tanti galli, è vero, ma bisogna stare attenti a non fare la fine dei polli. Dico però ai soci che quando c’è un leader bisogna seguirlo e che se ci sono dei problemi bisogna dirseli".

Spazio poi anche alla tifoseria del Brescia che, nonostante qualche spaccatura sulla scelta di seguire o meno l’Union, sta spingendo la squadra in Serie C: “Noi abbiamo una tifoseria, una curva, che fa venire la pelle d'oca. In Serie A ne ho viste poche così calde e attaccate; è troppo facile venire a tifare quando giochi contro Juve e Milan, bisogna essere in Serie C a soffrire, e i nostri tifosi sono l'arma in più di questo Union Brescia"

Ghirardi sul passato al Parma

L’imprenditore torna anche sull’addio al Parma con la cessione nel dicembre 2014: “La decisione più coraggiosa è stata quella di vendere il Parma. E forse è stato anche l’errore più grosso che ho fatto".