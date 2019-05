Vibonese, Malberti nel mirino di tre club di Serie B

Fonte: Tuttoc.com

© foto di Pietro Mazzara

Possibile salto di categoria per Andrea Malberti, difensore classe '98 di proprietà della Vibonese. Per il giocatore, cresciuto nel settore giovanile del Milan, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, nel corso degli ultimi mesi si è registrato l'interesse di diversi club di Serie B. Tra gli altri Perugia, Hellas Verona e Pescara hanno mandato osservatori per visionarlo. Per la C anche la Feralpisalò lo ha messo nel mirino. La Vibonese però vuol puntare forte sul giocatore per l'immediato futuro e non lo cederà se non a fronte di una congrua offerta.