esclusiva Malberti saluta l'AlbinoLeffe: "Club esemplare. Adesso non vedo l'ora di riniziare"

vedi letture

"U.C. AlbinoLeffe comunica, a seguito di lodo del Collegio Arbitrale, la risoluzione di contratto tra la società e il calciatore Andrea Malberti. Ad Andrea va il nostro più sentito ringraziamento per la professionalità dimostrata e l'impegno profuso, oltre al migliore augurio per un pronto ritorno in campo".

Con questo comunicato, due giorni fa, l’AlbinoLeffe ha annunciato l’addio con il difensore classe ’98, al momento ai box per infortunio. Una situazione particolare, che TuttoMercatoWeb.com ha voluto chiarire con il diretto interessato, che ha ripercorso i suoi ultimi tre anni: “I miei problemi nascono da un menisco operato a Vibo Valentia, probabilmente dopo quell’operazione ho forzato i tempi di rientro, tanto che il tendine non ha tardato a dare problemi, degenerati poi dopo due anni: si parlava di tendinopatia rotulea, e lo scorso anno, dopo uno stacco di testa in allenamento, il tendine si è lesionato. Ho chiesto il parere di tanti esperti, fino poi a rivolgermi al Dott. Zaffagnini (il Professore che ha operato Ibrahimovic al crociato, ndr) e grazie a lui ho rivisto la luce: mi è stato diagnosticato un problema congenito, avrei dovuto addirizzare la rotula sinistra che aveva uno strano movimento verso l’esterno, e rinforzare la destra con terapie ed esercizi mirati. Il 10 aprile 2020, quindi, ho subito la seconda operazione, e tra un mese a regola posso tornare a correre. Ho però optato per la rescissione con il club perché non volevo gravare nelle loro casse per altri quattro mesi, di fatto non hanno mai potuto impiegarmi, loro con me hanno avuto un atteggiamento esemplare, una società da Serie A: siamo dovuti ricorrere al Collegio Arbitrale solo perché i regolamenti adesso, in periodo Covid-19, vietano i licenziamenti, quindi dovevamo dimostrare che la volontà era di ambo le parti e per un infortunio. Siamo rimasti in ottimi rapporti, magari in futuro ci rincontreremo ancora”.

A livello emotivo e mentale, quanti strascichi ha lasciato questo tormento?

“Non nascondo che tempo fa sono stato molto male, ho offerto tanto, anche perché mi ero persino sentito dire che avrei dovuto smettere con il calcio, ma la mia caparbietà mi ha portato ad andare comunque avanti: e avevo ragione, si poteva risolvere. L’aiuto della famiglia, della fidanzata, dei compagni, degli amici è stato importante, e ora sono carico, non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione per poter ricominciare. Certo è, che se tornassi indietro farei meno l’eroe e penserei di più a me. Ma col senno di poi è tutto più facile”.

Una nota all’AlbinoLeffe: che campionato sta facendo?

“Sono una squadra giovane, ma ci sono quei tre-quattro elementi più esperti che fanno la differenza e aiutano tanti i ragazzi nella crescita: li non manca niente per fare bene. Sono certo che, una volta centrati i playoff, potranno disputare un ottimo cammino anche negli spareggi”.