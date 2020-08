Campodarsego, Pasquato sbotta dopo la mancata iscrizione in C: “Conviene cambiare aria”

Dopo le esperienze all’estero con le maglie del Krylja Sovetov in Russia e del Legia Varsavia in Polonia lo scorso ottobre il fantasista Cristian Pasquato aveva deciso di tornare nella sua Padova per giocare con il Campodarsego e contribuire alla promozione della squadra fra i professionisti. Un obiettivo raggiunto, grazie anche a quattro gol e tre assist in 13 presenze, che però è sfumato sul più bello con la decisione del club di non iscriversi alla Serie C. Pasquato non ha digerito la decisione, pur rispettandola, e per questo sembra in procinto di salutare il club: “o volevo fare le categorie superiori, a queste condizioni conviene cambiare aria. Mi dispiace per Pagin, capisco anzi le sue perplessità, - continua il classe ‘89 al Mattino di Padova - ma le tempistiche della decisione e della successiva comunicazione sono state totalmente sbagliate”