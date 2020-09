tmw Siena, il primo colpo sarà in porta: vicino l'ex Reggiana Narduzzo

In attesa dell'ufficialità dello sbarco in panchina di Alberto Gilardino a Siena, inizia prendere forma la nuova formazione bianconera. Il primo rinforzo, stando a quanto raccolto dalla redazione di TMW, dovrebbe arrivare per la porta con l'ex Reggiana Davide Narduzzo pronto a firmare per la nuova società toscana che ripartirà dalla Serie D.