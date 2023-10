ufficiale Pistoiese, colpo di livello per l'attacco. Firma l'ex Sassuolo e Avellino Trotta

Colpo di mercato per la Pistoiese, che, come si legge in un comunicato ufficiale, "si è assicurata le prestazioni di Marcello Trotta. Svincolato, l'attaccante nativo di Santa Maria Capua Vetere ha firmato con gli arancioni fino al termine della stagione corrente ed è pronto a debuttare con la nuova maglia già in occasione della trasferta a Forlì di domenica.

La trattativa, fa sapere la società, ha avuto un esito felice anche grazie al lavoro svolto dall'avvocato Giovanni Buonamano. Nella giornata di domani, venerdì 20 ottobre, il classe '92 verrà presentato alla stampa e ai tifosi alle 18 da Löwengrube in via Salvatore Quasimodo. Sarà l'occasione per gli appassionati della Pistoiese di conoscere da vicino un giocatore assai noto nel panorama nazionale, e non solo. Già, perché durante la sua carriera, Trotta ha collezionato esperienze anche all'estero. In particolare in Inghilterra, dove è stato portato dal Manchester City, quando era giovanissimo. I Citizens lo hanno ceduto al Fulham, con il quale ha esordito in Premier League. Il calciatore campano è stato poi prestato a Wycombe Wanderers, Watford e Barnsley, militando in Championship e League One. Oltremanica, Trotta ha totalizzato 121 presenze, 56 gol e 14 assist.

Il rientro in Italia è avvenuto nel 2015, quando il neo attaccante arancione ha scelto l'Avellino. Dopo la casacca biancoverde, Trotta ha indossato quelle di Sassuolo, Crotone, Frosinone, Ascoli, Famalicao (nel massimo campionato portoghese, in cui ha fatto registrare sette presenze e un gol), Cosenza e Triestina, prima di tornare all'Avellino. In Italia, in totale, ha totalizzato 242 presenze (84 in serie A, 84 presenze in serie B, 65 in serie C, 7 in Coppa Italia, 2 nei preliminari di Europa League) mettendo a referto 44 gol e 19 assist".