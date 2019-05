Argentina, i 32 pre-convocati per la Copa America: Icardi c'è

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'indiscrezione arriva da TycSports: Lionel Scaloni ha diramato una lista di 32 nomi, che verrà poi scremata fino ai 23 definitivi per la Copa America in programma quest'estate in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio. C'è Mauro Icardi e non solo: fra gli "italiani" sono presenti Musso, Pezzella, De Paul, Dybala e Lautaro Martinez

PORTIERI: Franco Armani (River), Esteban Andrada (Boca), Agustín Marchesín (América), Juan Musso (Udinese), Gerónimo Rulli (Real Sociedad).

DIFENSORI: Renzo Saravia (Racing), Gabriel Mercado (Siviglia), Nicolás Otamendi (Manchester City), Germán Pezzella (Fiorentina), Walter Kanemann (Gremio), Nicolás Tagliafico (Ajax), Marcos Acuña (Sporting CP), Ramiro Funes Mori (Villarreal), Juan Foyth (Tottenham).



CENTROCAMPISTI: Leandro Paredes (Paris Saint-Germain), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (River), Guido Rodríguez (América,), Roberto Pereyra (Watford), Rodrigo De Paul (Udinese), Matías Zaracho (Racing), Ángel Di María (Paris Saint-Germain), Gonzalo Martínez (Atlanta United), Paulo Dybala (Juventus), Maximiliano Meza (Monterrey) e Iván Marcone (Boca).

ATTACCANTI: Lionel Messi (Barcellona), Sergio Agüero (Manchester City), Lautaro Martínez (Inter), Ángel Correa (Atlético), Matías Suárez (River), Mauro Icardi (Inter).