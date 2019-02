© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lisandro Lopez, difensore arrivato nelle scorse settimane al Boca Juniors dal Genoa, ha parlato del suo debutto alla Bombonera: "Sono davvero felice di essere arrivato al Boca, cercherò di godermi al massimo questo periodo alla Bombonera. Argentina? Voglio fare le cose bene per il Boca, anche se ovviamente il sogno di vestire la maglia della Seleccion c'è sempre. Sono in uno dei club più grandi del mondo e credo sia una bella vetrina per me".