Brasile, Neymar si ferma ancora: dolore al ginocchio sinistro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Neymar si ferma ancora. L'attaccante ha infatti dovuto abbandonare l'allenamento del Brasile per un forte dolore al ginocchio sinistro. Il campione del PSG è reduce da un lungo stop per la frattura del metatarso del piede destro e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Il Brasile spera di averlo al meglio della forma per la prossima Copa America, che inizierà il 14 giugno.