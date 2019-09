© foto di Imago/Image Sport

Neymar torna finalmente in campo anche con la nazionale. Il giocatore del Paris Saint-Germain, al centro di grandi trattative di mercato durante i mesi estivi, tornerà in campo contro la Colombia. Tolti i 21' contro il Qatar e 8' contro il Camerun, "O' Ney" non gioca 90' con la nazionale dal novembre 2018, match contro l'Uruguay. In un'estate davvero particolare deve assolutamente ritrovarsi, ripartendo dalla maglia della Seleção.