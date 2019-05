Brasile, trovato morto l'ex calciatore Valdiram. Tre sospettati di omicidio

Tragedia in Brasile: è stato trovato morto a 36 anni Valdiram Caetano de Morais, ex calciatore del Vasco da Gama. Un passato burrascoso per un giocatore che si era distinto come massimo goleador della Coppa brasiliana nel 2006 facendo coppia d'attacco con Romario, ma soprattutto per fatti extra sportivi con accuse di abusi sessuali e problemi con la droga. Nel 2018 fu sorpreso da alcuni media brasiliani a vivere per strada a nord di Rio de Janeiro e la sua ultima apparizione "pubblica" è relativa a un video su Youtube dove chiedeva aiuto agli ex compagni di squadra del Vasco perché non aveva né casa né soldi. Rirtrovato il corpo senza vita nella giornata di sabato, secondo quanto riportato da Globoesporte nessun familiare si è presentato al riconoscimento del cadavere. Sul suo corpo sono evidenti segni di violenza e la Polizia ha annunciato che ci sono tre sospettati in stato di arresto.