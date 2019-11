© foto di

Sarà Roberto Tobar, cileno, l’arbitro che dirigerà la finale della Copa Libertadores fra Flamengo e River Plate in programma il 23 novembre a Lima. La Conmebol ha deciso di puntare su un nome d’esperienza visto che Tobar ha già arbitrato la finale di Copa America fra Brasile e Perù e una delle due gare finali di Recopa del 2019 in cui il River si è imposto sull’Athletico Paranaense, oltre che la finale di Copa Sudamericana in cui i brasiliani avevano battuto l’Atletico Junior.