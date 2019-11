© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jorge Jesus dal miracolo Flamengo all'Europa? Il Telegraph spiega che l'allenatore del rubionegro, campione di Sudamerica, sarebbe nome caldo per la Premier League. Sarebbe infatti lui il primo nome per il dopo Marco Silva, in caso di addio all'allenatore dell'Everton. Il tecnico, interpellato dai media brasiliani, non si è voluto sbilanciare su quello che sarà il suo domani.