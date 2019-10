© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edinson Cavani obiettivo del Flamengo. Stando a quanto riportato da ESPN Brazil il club carioca è alla ricerca di un nome altisonante per la prossima stagione e l'uruguayano è destinato a lasciare il Paris Saint-Germain, con cui è in scadenza di contratto. 32 anni, Cavani è tornato in campo domenica dopo due mesi d'assenza per infortunio. In caso l'affare non si dovesse concretizzare, il Flamengo tiene d'occhio un altro pezzo da novanta che gioca nel Vecchio Continente: Diego Costa, in uscita dall'Atlético Madrid.