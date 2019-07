G. Jesus-Firmino, il Brasile è in finale. Ma l'Argentina non perde la faccia

© foto di Imago/Image Sport

Ad ascoltare le voci di piazza e bookmakers nei giorni di vigilia il Brasile avrebbe dovuto strapazzare un'Argentina che non ha mai pienamente convinto in questa Copa America. La partita più importante del Sudamerica si gioca in semifinale, attesa alle stesse. E alla fine il Brasile vince, vola in finale e adesso punta a mettere le mani sul trofeo. Un 2-0 che però all'Albiceleste sta stretto, fosse solo per due pali colpiti da Aguero e Messi. Ma in mezzo a tante stelle quella che brilla di più è Gabriel Jesus. Autore del primo gol, ideatore del secondo marcato da Firmino. Firma ben presente sulla partita con una serie di strappi deliziosi.

Testa alta - Se il Brasile vince, tanto lo deve a lui. Se l'Argentina perde, deve prendersela con se stessa ma soprattutto con lui. Perché in fondo gli uomini di Scaloni non hanno demeritato, hanno venduto cara la pelle. Dopo un'ora di nulla, anche Messi ha fatto il Messi ed è così che è cresciuta l'Argentina. La differenza l'hanno fatta gli episodi. E gli applausi dello spicchio argentino presente al Mineirao ne sono la conferma.