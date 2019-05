Sampaoli già idolo del Santos: "Dopo Pelé e Neymar, adesso ci sono io"

© foto di Imago/Image Sport

Jorge Sampaoli è già nella storia del Santos. L'allenatore argentino, dopo aver vinto 2-1 contro il Fluminense, ha voluto ringraziare i tifosi per un sostegno ormai quasi incondizionato: "Sto davvero bene qui, sono felice che i tifosi mi stimino. Questa gente in passato ha gridato il nome di Pelé e Neymar, adesso il mio. Non posso che esserne onorato", le sue parole in conferenza stampa. L'ex ct di Cile e Argentina allena con buoni risultati il Peixe dallo scorso dicembre.