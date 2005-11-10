Davide Dionigi: "Torino, Abate ha preso in mano la situazione. Juve, tunnel senza uscita. E la Samp..."

"Il Parma pur cambiando allenatore non ha trovato ancora il bandolo della matassa. Quando è andato via, Cuesta aveva capito che c'erano delle problematiche che Gilardino dovrà risolvere al più presto. Abate non è partito bene ma gli andava dato il giusto tempo necessario: dopo il rientro di alcuni calciatori e il completamento della rosa ha preso in mano la situazione". Così a TuttoMercatoWeb.com Davide Dionigi, allenatore ed ex calciatore tra le altre di Napoli e Sampdoria.

La Juve è reduce da una sconfitta pesante.

"Ho paura che sia entrata in un tunnel da cui è difficile uscire. Bisogna fare in fretta a risalire perché le altre scappano. È venuta a mancare anche la prestazione".

Come può uscirne?

"Dire la solita frase, cioè con il lavoro, è banale. Di sicuro deve esserci un'impennata d'orgoglio dei calciatori che rappresentano una delle squadre più importanti d'Italia".

Anche il Napoli delude.

"Sta vivendo un momento delicato. Non ci si aspettava una partenza del genere. Anzi. Vista la bravura di Allegri pensavo ad una partenza sprint. Qualche big sta venendo un po' meno. La sconfitta contro il Venezia non se l'aspettava nessuno, il tempo per recuperare c'è ma Napoli è una città che ti mette addosso grandi pressioni. E poi con Conte vengono da un primo e secondo posto".

La Lazio invece tutt'altro: brilla ed è prima.

"Gattuso merita i complimenti, è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Inter e Roma però saranno quelle che se la giocheranno fino alla fine. La Lazio comunque sta esprimendo anche un bel gioco: a volte dei fallimenti fanno parte di un percorso che porta l'allenatore a migliorare".

Serie B: la Samp ha esonerato Corradi.

"Non riesce ad uscire da questa crisi degli ultimi tre anni. Rischia di giocarsi una salvezza risicata, anche se siamo solo all'inizio. Quando si prende un trend negativo è difficile uscirne fuori. Con Giampaolo si è puntato su un allenatore esperto. Bisogna provarci. Con l'esperienza e la bravura di Giampaolo potrebbe essere la volta buona per ripartire".