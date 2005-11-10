“A parte i primi minuti in cui il Genoa ha avuto delle occasioni non c’è stata partita. E l'Inter ha meritato la vittoria senza esitazioni". Così a TuttoMercatoWeb.com Bepi Pillon a proposito della vittoria roboante dell'Inter ai danni del Genoa.

Come si supera una sconfitta così pesante? Il 4-0 pesa.

“Il Genoa deve andare avanti e archiviare questa partita. E farne tesoro, assolutamente".

Serie B: il Palermo continua a viaggiare verso la vittoria del campionato.

“Ha una squadra molto attrezzata, deve vincere il campionato".

Chi è l'anti Palermo?

"Direi che il Modena gioca un buon calcio. Per il resto non vedo altre squadre che possano dire di arrivare seconde, almeno non per adesso".

L'Ascoli continua a stupire.

“Sta facendo benissimo e secondo me è una delle candidate per arrivare seconda. Ha tutte le credenziali per fare bene".

In città s'è creato il giusto entusiasmo.

"Questo è molto importante. E io so cosa fanno i tifosi e come spingono la squadra. Difficilmente si vede in altri posti un ambiente come quello di ASCOLI".

Serie A: oggi c'è Udinese-Fiorentina. Due squadre in difficoltà.

“Il campionato è ancora lungo. Entrambe hanno il giusto potenziale per rialzarsi in classifica".