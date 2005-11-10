Walter Novellino: “Venezia, con Nicola ti salvi. Fiorentina, serve umiltà”Esclusiva TMW
Alessio Alaimo
“È stata una partita ben giocata da entrambe le parti. Il Venezia mi è sembrato più quadrato”. Così a TuttoMercatoWeb Walter Novellino, ex allenatore del Venezia, a proposito del cammino della formazione di Nicola.
Come vede il Venezia Nicola?
“Una buona squadra. Nicola è stato bravo a prendere in mano la situazione con alti e bassi”.
Salvezza alla portata?
“Sì. Si può fare. Anche perché concede poco agli avversari. Credo che possa centrare la salvezza”.
Delude l’Udinese.
“Mi aspettavo di più dall’Udinese. È arrivato Zanetti e spero che risollevi le sorti della squadra. Ma Paolo lo vedo bene, mi auguro che faccia rialzare l’Udinese”
E la Fiorentina?
“Ha calciatori di grande qualità ma di qualità ne vedo poca. Ha ragione Vanoli quando chiede umiltà, non è ben aiutato dai suoi calciatori”.