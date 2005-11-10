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Esclusiva TMW

Tiberio Cavalleri: "Italiane in Champions, c'è modo e modo di perdere. Dambrauskas allenatore da Italia, ne parliamo"

Esclusiva TMW
Alessio Alaimo
autore
Alessio Alaimo
ieri alle 23:32A tu per tu
16.10.2026 23:32A tu per tu
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

"Tutte e tre le squadre italiane hanno fatto delle ottime partite, purtroppo i risultati però non danno ragione. C'è modo e modo di perdere: sarebbe stato peggio se avessero perso malamente ed essendo dominate". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Tiberio Cavalleri a proposito dei risultati delle italiane in Champions League.

La sconfitta che lascia meno l'amaro in bocca?
"Quella del Napoli".

Il ribaltone del Real Madrid contro la Roma pesa.
"Una cosa pazzesca. La Roma aveva fatto una partita spettacolare".

Brilla invece il Sabah di Dambrauskas.
"Grande Valdas. Sta dimostrando di essere un allenatore coi fiocchi".

Lo vedremo in Italia?
"Lo stiamo proponendo in Italia, è un allenatore bravo. Molto valido. Sta ottenendo risultati con il Sabah, squadra dell'Azerbaijan. È un allenatore di cui sentiremo parlare".

Serie A: come vede la giornata?
"Milan-Atalanta è una bella partita. Sono tutte e due in ritardo e devono recuperare posizioni. E poi c'è De Rossi che deve giocare contro la sua maglia, dalla quale dipende il suo desitino: non è semplice".

Preoccupato dal rendimento dell'Udinese?
"È sempre stata una squadra strana, piena di calciatori emergenti e stranieri. Non dà mai continuità di risultati: puoi trovarla tra le prime sei come tra le ultime. Dipende dai momenti. Ma è una squadra solida e non farà fatica ad ottenere risultati".

© Riproduzione riservata

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