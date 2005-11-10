14 ottobre 2001, la Juventus vince di tre sul Torino. Ma solo a fine primo tempo

Il 14 ottobre del 2001, al Delle Alpi di Torino, si gioca il derby della Mole. Da una parte la Juventus di Marcello Lippi, alla sua seconda esperienza in bianconero. Di fronte il Torino, in trasferta, di Giancarlo Camolese. Giocatori straordinari nella Juve, da Buffon a Thuram, passando per Zambrotta, Del Piero, Nedved e Trezeguet. In campo c'è anche Igor Tudor, l'anno scorso tecnico della Juventus, schierato in mezzo al campo con Tacchinardi. Dall'altra parte ci sono Cauet e Semioli, ma anche Bucci, Galante, Asta e Cristiano Lucarelli in attacco.

La partita

L'inizio è terrificante, perché Del Piero e Tudor firmano il tris. Tre a zero dopo ventisei minuti e necessità di cambiare da parte dei granata, anche solo per non prendere una gragnuola di gol. A inizio rirpresa entrano Ferrante e Vergassola: così Lucarelli firma il 3-1, poi il rigore dello stesso Ferrante dà il 3-2. A dieci dalla fine entra chi sarà iper protagonista, cioè Riccardo Maspero: gol del pareggio prima, poi perfido scavatore di una buchetta per far sparare altissimo Salas su rigore. Tre a tre.

Juventus-Torino 3-3

Marcatori: 9' Del Piero, 12' Tudor, 26' Del Piero 26', 57' Lucarelli, 70' Ferrante rig. 83' Maspero 83'.

JUVENTUS

Buffon, Zenoni, (65' Ferrara), Thuram, Iuliano, Pessotto, Zambrotta, Tudor, Tacchinardi, Nedved, Del Piero, (74' Salas), Trezeguet.

Allenatore: Lippi.

TORINO

Bucci, Galante, Mezzano, Delli Carri, Asta, De Ascentis, Castellini, Cauet, Semioli, (46' Vergassola), Lucarelli, (79' Maspero), Osmanovski, (46' Ferrante).

Allenatore: Camolese.