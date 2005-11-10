Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

14 ottobre 2001, la Juventus vince di tre sul Torino. Ma solo a fine primo tempo

Andrea Losapio
autore
Andrea Losapio
Oggi alle 00:00Accadde Oggi...
14.10.2026 00:00Accadde Oggi...
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il 14 ottobre del 2001, al Delle Alpi di Torino, si gioca il derby della Mole. Da una parte la Juventus di Marcello Lippi, alla sua seconda esperienza in bianconero. Di fronte il Torino, in trasferta, di Giancarlo Camolese. Giocatori straordinari nella Juve, da Buffon a Thuram, passando per Zambrotta, Del Piero, Nedved e Trezeguet. In campo c'è anche Igor Tudor, l'anno scorso tecnico della Juventus, schierato in mezzo al campo con Tacchinardi. Dall'altra parte ci sono Cauet e Semioli, ma anche Bucci, Galante, Asta e Cristiano Lucarelli in attacco.

La partita

L'inizio è terrificante, perché Del Piero e Tudor firmano il tris. Tre a zero dopo ventisei minuti e necessità di cambiare da parte dei granata, anche solo per non prendere una gragnuola di gol. A inizio rirpresa entrano Ferrante e Vergassola: così Lucarelli firma il 3-1, poi il rigore dello stesso Ferrante dà il 3-2. A dieci dalla fine entra chi sarà iper protagonista, cioè Riccardo Maspero: gol del pareggio prima, poi perfido scavatore di una buchetta per far sparare altissimo Salas su rigore. Tre a tre.

Juventus-Torino 3-3

Marcatori: 9' Del Piero, 12' Tudor, 26' Del Piero 26', 57' Lucarelli, 70' Ferrante rig. 83' Maspero 83'.

JUVENTUS
Buffon, Zenoni, (65' Ferrara), Thuram, Iuliano, Pessotto, Zambrotta, Tudor, Tacchinardi, Nedved, Del Piero, (74' Salas), Trezeguet.
Allenatore: Lippi.

TORINO
Bucci, Galante, Mezzano, Delli Carri, Asta, De Ascentis, Castellini, Cauet, Semioli, (46' Vergassola), Lucarelli, (79' Maspero), Osmanovski, (46' Ferrante).
Allenatore: Camolese.

Articoli correlati

Immagine news 1
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 ottobre
Immagine news 2
Non una bella Italia a Firenze, ma l'1-1 con la Bielorussia tiene vivo il sogno Mondiale
Immagine news 3
Atletico, Simeone stende lo United: "Dare il 100% non basta. David sta trovando il suo posto"

Altre notizie Accadde Oggi...

Oggi
Immagine news 1
00:00 Accadde Oggi...
14 ottobre 2001, la Juventus vince di tre sul Torino. Ma solo a fine primo tempo
Ieri
Immagine news 2
00:00 Accadde Oggi...
13 ottobre 1974, l'Ascoli di Costantino Rozzi "perde" il primo punto in Serie A
lunedì 12 ottobre
Immagine news 3
07:39 Accadde Oggi...
12 ottobre 2023, tragedia a Cordoba, trovato fulminato Alvaro Prieto Lopez
Immagine news 4
00:00 Accadde Oggi...
12 ottobre 2010, la partita dell'Italia viene sospesa dopo sei minuti. A causa dei tifosi serbi
domenica 11 ottobre
Immagine news 5
00:00 Accadde Oggi...
11 ottobre 1999, San Siro dà l'addio a Giuseppe Bergomi. Almeno come calciatore
sabato 10 ottobre
Immagine news 6
06:19 Accadde Oggi...
10 ottobre 2024, George Baldock trovato morto ad Atene. Il difensore del Panathinaikos aveva 31 anni.
Immagine news 7
00:00 Accadde Oggi...
10 ottobre 2009, l'Italia ferma Trapattoni e va al Mondiale. Ci pensa un gol di Gilardino
venerdì 9 ottobre
Immagine news 8
00:00 Accadde Oggi...
9 ottobre 1988, Rijkaard al Milan. Zavarov alla Juventus e Ramon Diaz all'Inter
Immagine editoriale di Ivan Cardia
L’Inter deve sognare meno e vincere di più: che sberle in Champions per la squadra più forte d’Italia. Intanto in FIGC si litiga. Sulle riforme? No, sulle nomine
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, notte da dimenticare a Villarreal: zero punti in Champions e nuovi segnali d'allarme
Immagine top news n.1 Champions League, risultati, marcatori e classifica aggiornata: Inter e Napoli a fondo
Immagine top news n.2 Venezia, dall'esonero di Stroppa alla scelta di Nicola: il riassunto del giorno zero
Immagine top news n.3 La Classifica della Champions League aggiornata: Inter e Napoli quasi in fondo
Immagine top news n.4 Villarreal-Napoli 3-1, le pagelle: Politano horror, McTominay controfigura. Stecca pure KDB
Immagine top news n.5 Rrahmani illude, poi l'errore di Politano ammazza il Napoli: altro ko in Champions, 3-1 Villarreal
Immagine top news n.6 Napoli, Allegri lancia Giovane dall'inizio: "Sta bene, era giusto farlo giocare stasera"
Immagine top news n.7 Como, Fabregas: "Nico Paz non mi preoccupa, non contano solo gol e assist"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW E' già arrivata l'ora di Antonio Conte per la panchina del Manchester United?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Roma inciampa a Como ma resta l'unica anti-Inter possibile
Immagine news podcast n.2 La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
Immagine news podcast n.3 Tecnici già a rischio, volti nuovi e rinascite Nazionali: da dove riparte la A
Immagine news podcast n.4 Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Lazio tra miracolo e illusione: il momento della squadra di Gattuso visto dagli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Torino, Maspero: "Vittoria con l'Udinese che dà morale. Mi sono anche divertito"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, serve tempo ma Amorim trovi il modo di sfruttare chi ha"
Serie A
Immagine box news Serie A Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 ottobre
Immagine box news Serie A Inter, Diouf: "Ci è mancato equilibrio, dobbiamo fare sicuramente meglio di così"
Immagine box news Serie A Inter, Chivu dopo il ko con il Brugge: "Non è una gara da squadra forte e ambiziosa"
Immagine box news Serie A Lamine Yamal scintillante, fra assist e rabone. Flick: "È un giocatore incredibile"
Immagine box news Serie A Club Brugge, Leko: "Bisogna rischiare e provare a vincere come abbiamo fatto"
Immagine box news Serie A Napoli, Rafa Marin : "Nel secondo tempo ci siamo allentati, è mancata la fame di vittoria"
Serie B
Immagine box news Serie B Siatounis: "Ho detto subito sì al Benevento, volevo questa esperienza"
Immagine box news Serie B Sampdoria, differenziato sul campo per Conti. Esposito e Meijer proseguono il recupero
Immagine box news Serie B Avellino, Di Maggio torna in gruppo: Cancellotti ancora a parte in vista del Cesena
Immagine box news Serie B Pisa, Petagna resta in dubbio per la sfida con la Cremonese
Immagine box news Serie B Arezzo, Cagnano torna in gruppo: Iaccarino in dubbio per la Sampdoria
Immagine box news Serie B Catanzaro, la panchina resta in bilico: Polito studia le alternative
Serie C
Immagine box news Serie C Giugliano, Di Napoli in bilico dopo il ko con l'Inter U23: ore decisive per il futuro
Immagine box news Serie C Altamura, dopo l'esonero di Memushaj c'è Raffaele: manca solo l'ufficialità
Immagine box news Serie C Giudice Sportivo, Pescara e Barletta le società più multate dopo l'ultimo turno
Immagine box news Serie C Perugia, inibizione fino al 13 gennaio 2027 per Gaucci: multa da 500 euro
Immagine box news Serie C Ostiamare, esperienza per la difesa: preso Cotali a parametro zero
Immagine box news Serie C Cosenza, stangata su Coppitelli: due turni di stop dopo le proteste
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Real Madrid, 4 sconfitte di fila e zero gol: giallorossi chiamati all'impresa
Immagine box news Pronostici Pronostico Villarreal-Napoli, Allegri cerca la svolta anche in Champions
Immagine box news Pronostici Pronostico Torino-Udinese, punti pesanti per dare una svolta alla stagione
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Qualificazioni Mondiali Femminili: sorpresa Polonia, out il Belgio. Tutti i risultati
Immagine box news Calcio femminile Italia, Rosucci: "Contro la Finlandia servirà attenzione, ma avremo più spazio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Bonansea prepara la sfida alla Finlandia: "Servirà curare ogni dettaglio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Greggi: "Manca visibilità, noi stiamo facendo del nostro meglio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Severini ammette: "La prestazione non è stata perfetta, dobbiamo migliorare"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Obiettivo raggiunto, ma dobbiamo migliorare rispetto a queste 2 gare"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
14 ottobre 2001, la Juventus vince di tre sul Torino. Ma solo a fine primo tempo
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto della 6ª giornata: chi sale e chi scende
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio