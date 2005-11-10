È domenica 29 novembre 1981. Prima di andare allo stadio per raccontare Avellino-Cesena, la partita che segna il rientro di Juary, Luigi Necco si ferma a mangiare un boccone insieme all’amico e collega Emanuele Giacoia.

All’uscita dal ristorante, l'agguato. Un sicario gli urla: «Così impari a fare 'o criticone!», poi fa fuoco alle sue spalle. Partono tre colpi di pistola: uno va a vuoto, gli altri due lo centrano alle gambe e al gluteo.

In ospedale i medici stabiliscono una prognosi di trenta giorni, ma nella testa di Necco c’è un solo pensiero fisso, la partita. Nessuno riesce a fermarlo. Direttamente dalla barella afferra un telefono e chiama il collega Gianni Ravel per chiedergli di sostituirlo allo stadio: Avellino-Cesena va coperta a ogni costo.

Quel pomeriggio, negli studi di 90º Minuto, Paolo Valenti assume un’espressione grave e racconta l’accaduto agli italiani. Subito dopo passa la linea proprio a Ravel che, visibilmente scosso e quasi fuori posto, commenta con tono dimesso il 2-0 dell'Avellino firmato da Juary e Chimenti, rassicurando però il pubblico: Luigi Necco tornerà presto.

In clinica arriverà persino la telefonata di solidarietà del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini.

Erano gli anni in cui la domenica il calcio era raccontato da veri professionisti. Uomini che nulla poteva fermare, figuriamoci la viltà di un sicario.

Nonostante la gravità dell'intimidazione, Luigi Necco rifiutò sempre la scorta e non cambiò il suo modo di fare giornalismo, libero e ironico. Cinque mesi dopo l'attentato tornò regolarmente in diretta dallo stadio Partenio di Avellino per commentare Avellino-Torino, continuando a essere per decenni uno dei volti più amati e autorevoli della Rai