Il 29 novembre 1899 nasce uno dei club più straordinari e riconoscibili della storia del calcio mondiale. Tutto comincia grazie all'intuizione di un giovane svizzero, Hans-Max Gamper, destinato a diventare una figura leggendaria per la città catalana. Arrivato a Barcellona appena un anno prima, Gamper si è innamorato della città e, soprattutto, del calcio. Decide così di dare vita a una nuova società sportiva: il Football Club Barcelona. Al suo fianco c'è l'amico Walter Wild, che diventerà il primo presidente del club.

L'inizio

La storia del Barça, però, comincia ufficialmente qualche settimana prima, il 22 ottobre 1899. È proprio Gamper, che in Spagna adotterà il nome di Joan, a far pubblicare un annuncio sulle pagine di Los Deportes, un giornale sportivo dell'epoca, con l'obiettivo di radunare appassionati e organizzare alcune partite a Barcellona. Il testo recita: "Il nostro amico e collega signor Hans Gamper, della sezione Foot-Vall della 'Sociedad Los Deportes' ed ex campione svizzero, desideroso di poter organizzare alcune partite a Barcellona, chiede a tutti coloro che amano il suddetto sport a rivolgersi nei suoi confronti, degnandosi di passare presso questa redazione il martedì e il venerdì sera dalle 21 alle 23".

L'inserzione finisce nella sezione «Varie», in fondo alla pagina, ma ottiene un riscontro sorprendente. All'appello rispondono diversi appassionati, provenienti da varie nazionalità, accomunati dalla voglia di praticare quello sport che sta iniziando a conquistare l'Europa. Il successo dell'iniziativa porta, poco più di un mese dopo, alla fondazione del Barcellona. Il 29 novembre, nella palestra Solé, si tiene la riunione che dà ufficialmente vita alla società. Sono undici i fondatori presenti, tra cui lo stesso Gamper e Walter Wild, eletto primo presidente.